Bloomberg: 11 человек с симптомами Эболы сбежали из изоляторов в ДРК

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Одиннадцать человек с симптомами заболевания лихорадкой Эбола сбежали из карантинных изоляторов на востоке Демократической Республики Конго (ДРК). Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, сбежавшие ранее были помещены на карантин медицинскими властями. В настоящее время ведутся их поиски.

Сейчас в ДРК под наблюдением медработников находятся 4,2 тысячи человек. Уровень отслеживания лиц, которые имели контакты с умершими или заболевшими Эболой, составляет 46%. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) требует, чтобы эта цифра была на уровне 95%.

Первые сообщения о случаях заражения Эболой начали поступать 5 мая из провинции Итури в ДРК. Эпидемия лихорадки была признана чрезвычайной ситуацией.

По данным Роспотребнадзора, вирус не обладает пандемическим потенциалом, поскольку это контактная инфекция, которая не передается воздушно-капельным путем.