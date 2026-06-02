Таиланд предупредил о возможных вспышках лихорадки денге и других болезней

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Туристы и жители Таиланда могут столкнуться с лихорадкой денге, вирусом Зика и другими опасными болезнями в связи с приходом сезона дождей. Такое предупреждение опубликовал департамент по контролю заболеваний министерства здравоохранения страны.

Ведомство напомнило, что сезон дождей начался 30 мая и продлится до середины октября.

"Погодные условия сезона дождей способствуют распространению инфекционных заболеваний и повышают риск различных угроз для здоровья. Настоящее предупреждение о профилактике опасных заболеваний и угроз для здоровья выпущено для сезона дождей 2026 года", – сказано в документе, подписанном гендиректором департамента, доктором Монтхиеном Канасаватом.

В местах скопления людей и при влажной погоде легко распространяются инфекционные заболевания, в том числе пневмония, грипп, COVID-19, респираторно-синцитиальный вирус (РСВ). Минздрав Таиланда в качестве профилактики посоветовал соблюдать меры гигиены, носить маски в общественных местах, избегать контакта с заболевшими. По рекомендации врача можно пройти вакцинацию.

Также в период дождей опасны такие заболевания, как чикунгунья, лихорадка денге, вирус Зика, малярия. Переносчиками их являются комары. Самой опасной считается лихорадка денге. При повторном заражении может быть тяжелое течение болезни или даже летальный исход. Чтобы обезопасить себя, специалисты советуют закрывать хранилища со стоячей водой, вовремя выносить мусор, использовать репелленты для тела и москитные сетки на окна.

Третья группа заболеваний, которая очень опасна в сезон дождей, – это распространяемые через грязную воду или почву инфекции. Речь идет о мелиоидозе (почвенная лихорадка) и лептоспирозе (водная лихорадка). Минздрав Таиланда советует местным жителям и отдыхающим не ходить в открытой обуви или босиком по лужам, мокрой от дождя земле или по грязи. Если это все-таки произошло, то дома нужно тщательно вымыть ноги.

Кроме того, опасность для жизни вызывают укусы насекомых и ядовитых змей. В период дождей они проявляют себя наиболее активно. В случае укуса следуют немедленно обратиться к медикам.

Еще одной угрозой в этот период являются удары молний или электрическим током. Представители Минздрава Таиланда рекомендовали не находиться на открытых территориях в момент грозы и следить за состоянием электропроводки и электроприборов в жилище.

"Также по любым вопросам, касающимся заболеваний и угроз для здоровья в сезон дождей, граждане могут обратиться на горячую линию департамента по контролю заболеваний по телефону 1422", – отмечено в предупреждении.

Таиланд традиционно считается популярным направлением для отдыха у россиян. Летом 2026 года он тоже оказался в топе зарубежных направлений. Также востребованы Турция, Египет, Вьетнам и Абхазия.