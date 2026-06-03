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03 июня, 14:03

Общество

Роспотребнадзор исключил распространение лихорадки денге в России

Фото: 123RF.com/bangoland

Лихорадка денге не распространится в России. Специалисты занимаются мониторингом инфекции, заявили в Роспотребнадзоре.

Телеграм-канал SHOT 3 июня написал, что у приехавшей с отдыха из Южной Африки россиянки обнаружили лихорадку денге. Она побывала в ЮАР, Зимбабве и Замбии. Девушка считает, что могла заразиться во время посещения водопада Виктории или нацпарка Крюгера. Во время отпуска никаких симптомов она не чувствовала.

Утверждалось, что путешественница – жительница Химок. Вернувшись домой, 23 мая она почувствовала себя плохо – у нее поднялась температура, появилась сильная слабость, головные боли, а также сыпь на спине и руках. Медики сначала сделали анализ на гепатит и малярию, поскольку наблюдавшиеся скачки температуры характерны для этих заболеваний. Однако позже специалисты все же диагностировали у россиянки лихорадку денге. Девушка продолжает лечение.

"В связи с появлением публикации о случае заражения лихорадкой денге у россиянки, вернувшейся из Южной Африки, Роспотребнадзор информирует <…> распространение лихорадки денге на территории Российской Федерации исключено", – говорится в сообщении.

Представители организации добавили, что ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создал высокотехнологичные тест-системы для диагностики этой инфекции.

Лихорадка денге – вирусное заболевание, чаще всего оно встречается в странах Африки, Азии, Карибского бассейна и Океании. Человек заражается через укус комара. Симптомами инфицирования являются высокая температура, боль в глазах, сильная головная боль, увеличение лимфоузлов, а также тошнота, рвота и другие признаки. Важной характеристикой заболевания специалисты назвали сыпь.

В качестве профилактики Роспотребнадзор посоветовал использовать москитные сетки, репелленты, средства борьбы с насекомыми в помещениях, также надевать закрытую одежду. При возвращении из путешествий и при признаках болезни следует немедленно обратиться к врачу.

Ранее власти Таиланда предупредили о возможных вспышках лихорадки денге, малярии, вируса Зика в сезон дождей. Также в это время повышается риск подхватить COVID-19 и грипп. Минздрав страны дал рекомендации местным жителям и туристам, как себя защитить.

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