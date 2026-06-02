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02 июня, 15:51

Общество

В Уганде подтверждены 6 новых случаев заражения Эболой

Фото: 123RF.com/alphaspirit

В Уганде подтверждены 6 новых случаев заражения лихорадкой Эбола. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в соцсети X.

По данным ведомства, речь идет о людях, которые контактировали с ранее заболевшими.

Сейчас в Уганде в общей сложности подтверждены 15 случаев заражения. При этом один человек скончался от заболевания, двое выписаны, еще 12 проходят лечение. Под наблюдением находятся 668 контактных лиц.

Первые сообщения о вспышке Эболы поступили из провинции Итури в Демократической Республике Конго 5 мая. Эпидемия лихорадки была признана чрезвычайной ситуацией.

Вспышка Эболы на востоке Конго охватила новые районы с вооруженными конфликтами. География заражения расширилась до 22 медицинских зон в трех провинциях.

Тем не менее в Роспотребнадзоре исключили возможность пандемии. Специалисты подчеркнули, что вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом, поскольку это контактная инфекция, которая не передается воздушно-капельным путем.

Число заболевших лихорадкой Эбола в Конго превысило 1 000

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