02 июня, 15:51Общество
В Уганде подтверждены 6 новых случаев заражения Эболой
Фото: 123RF.com/alphaspirit
В Уганде подтверждены 6 новых случаев заражения лихорадкой Эбола. Об этом сообщило министерство здравоохранения страны в соцсети X.
По данным ведомства, речь идет о людях, которые контактировали с ранее заболевшими.
Сейчас в Уганде в общей сложности подтверждены 15 случаев заражения. При этом один человек скончался от заболевания, двое выписаны, еще 12 проходят лечение. Под наблюдением находятся 668 контактных лиц.
Первые сообщения о вспышке Эболы поступили из провинции Итури в Демократической Республике Конго 5 мая. Эпидемия лихорадки была признана чрезвычайной ситуацией.
Вспышка Эболы на востоке Конго охватила новые районы с вооруженными конфликтами. География заражения расширилась до 22 медицинских зон в трех провинциях.
Тем не менее в Роспотребнадзоре исключили возможность пандемии. Специалисты подчеркнули, что вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом, поскольку это контактная инфекция, которая не передается воздушно-капельным путем.
Число заболевших лихорадкой Эбола в Конго превысило 1 000