Лихорадка Эбола распространилась на более обширную территорию Конго

Вспышка лихорадки Эбола на востоке Конго охватила новые районы с вооруженными конфликтами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Национального института общественного здоровья, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По последним данным, география заражения расширилась до 22 медицинских зон в трех провинциях.

В настоящее время специалисты устраняют задержки с тестированием и пересматривают данные. Из-за этого возникли сложности с определением, где присутствует реальный рост заболеваемости, а где – улучшение выявления.

Эпидемия стала одной из самых тяжелых за последние годы. Из-за небезопасной обстановки отслеживание цепочек передачи инфекции упало до 45%.

Власти и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в совместном заявлении подчеркнули, что успех зависит от доверия и вовлеченности местных сообществ.

Первые сообщения о вспышке Эболы поступили из провинции Итури в Демократической Республике Конго 5 мая. Вскоре ВОЗ признала эпидемию лихорадки чрезвычайной ситуацией.

Было выявлено более 900 возможных случаев заражения. При этом недавно в Конго зафиксировали первый случай выздоровления пациента, что опровергло слухи о невозможности лечения.