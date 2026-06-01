Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 11:08

Общество

Лихорадка Эбола распространилась на более обширную территорию Конго

Фото: AP Photo/Moses Sawasawa

Вспышка лихорадки Эбола на востоке Конго охватила новые районы с вооруженными конфликтами. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Национального института общественного здоровья, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По последним данным, география заражения расширилась до 22 медицинских зон в трех провинциях.

В настоящее время специалисты устраняют задержки с тестированием и пересматривают данные. Из-за этого возникли сложности с определением, где присутствует реальный рост заболеваемости, а где – улучшение выявления.

Эпидемия стала одной из самых тяжелых за последние годы. Из-за небезопасной обстановки отслеживание цепочек передачи инфекции упало до 45%.

Власти и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в совместном заявлении подчеркнули, что успех зависит от доверия и вовлеченности местных сообществ.

Первые сообщения о вспышке Эболы поступили из провинции Итури в Демократической Республике Конго 5 мая. Вскоре ВОЗ признала эпидемию лихорадки чрезвычайной ситуацией.

Было выявлено более 900 возможных случаев заражения. При этом недавно в Конго зафиксировали первый случай выздоровления пациента, что опровергло слухи о невозможности лечения.

Число заболевших лихорадкой Эбола в Конго превысило 1 000

Читайте также


обществоза рубежом

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика