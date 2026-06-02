Двукратный олимпийский чемпион Рылов объявил о завершении карьеры

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Российский пловец Евгений Рылов объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Там отметили, что 29-летний спортсмен примет участие в последнем в своей карьере заплыве, который состоится 6 июня после торжественного открытия чемпионата России по плаванию. Само соревнование будет проводиться в Казани в период с 6 по 11 июня.

Рылов дважды завоевывал золото Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Он первым проплыл дистанцию в 100 и 200 метров на спине. Помимо этого, на его счету серебро Олимпиады-2020 и бронза Игр 2016 года.

Также пловец является двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом мира на короткой воде, четырехкратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом юношеских Олимпийских игр.

Ранее волейболист Дмитрий Мусэрский провел последний матч за японский клуб "Сантори Санбердз", завершив свою карьеру. В заключительном матче спортсмена команда потерпела поражение. Ее обыграла "Осака Блютеон" в третьей встрече финальной серии чемпионата Японии со счетом 0:3 (22:25, 20:25, 18:25).

Мусэрский является чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионом Европы, обладателем Кубка мира, победителем Лиги наций и Мировой лиги.

