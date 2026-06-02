Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 18:25

Спорт

Двукратный олимпийский чемпион Рылов объявил о завершении карьеры

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Российский пловец Евгений Рылов объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Там отметили, что 29-летний спортсмен примет участие в последнем в своей карьере заплыве, который состоится 6 июня после торжественного открытия чемпионата России по плаванию. Само соревнование будет проводиться в Казани в период с 6 по 11 июня.

Рылов дважды завоевывал золото Олимпийских игр в Токио в 2020 году. Он первым проплыл дистанцию в 100 и 200 метров на спине. Помимо этого, на его счету серебро Олимпиады-2020 и бронза Игр 2016 года.

Также пловец является двукратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом мира на короткой воде, четырехкратным чемпионом Европы и трехкратным чемпионом юношеских Олимпийских игр.

Ранее волейболист Дмитрий Мусэрский провел последний матч за японский клуб "Сантори Санбердз", завершив свою карьеру. В заключительном матче спортсмена команда потерпела поражение. Ее обыграла "Осака Блютеон" в третьей встрече финальной серии чемпионата Японии со счетом 0:3 (22:25, 20:25, 18:25).

Мусэрский является чемпионом Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, чемпионом Европы, обладателем Кубка мира, победителем Лиги наций и Мировой лиги.

Российский волейболист Дмитрий Мусэрский завершил карьеру после матча в Японии

Читайте также


спорт

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика