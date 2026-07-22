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22 июля, 22:50

Политика

Российские войска поразили 5 судов ВСУ в Черном море и порту Черноморск

Фото: MAX/"Минобороны России"

Российские войска нанесли удары беспилотниками "Герань-4 сикер" по 5 морским судам, которые использовались для доставки военных грузов в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, 22 июля были поражены 4 сухогруза и 1 балкер в акватории Черного моря и порту Черноморск. Все российские удары достигли своих целей.

Ранее ударными беспилотниками на морском переходе были поражены два сухогруза ВСУ, следовавшие в порты Одессы и Черноморска, а также сухогруз и балкер во время разгрузки в порту Черноморска.

Кроме того, российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры логоцентра, резервуарам с горюче-смазочными материалами и двум пусковым установкам берегового ракетного комплекса "Нептун-2" в районе населенного пункта Ковалевка, расположенного примерно в 25 километрах северо-западнее Одессы.

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