Фото: МАХ/"Минобороны России"

В районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области расчеты ударных сил БПЛА "Герань" ВС РФ уничтожили склады горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщили в Минобороны России.

Также был уничтожен склад на территории масложиркомбината в Запорожье Запорожской области. В ведомстве подчеркнули, что были поражены цели, которые использовались для снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Контроль поражения велся в режиме реального времени – он позволил объективно зафиксировать последствия: разрушение объектов хранилищ и объемное возгорание на цели.

Ранее российские военные поразили предприятие "Аэродрон" в Киеве, которое разрабатывает БПЛА "Е-300 Энтерпрайз" и "Д-80 Дискавери". Также было поражено предприятие "Фанплит", осуществляющее сборку и хранение беспилотников "Файер Пойнт-2" с дальностью полета до 200 километров.

Объект замаскирован под гражданское производство фанеры и мебели, что позволяет скрывать настоящее назначение предприятия от разведки и легально перемещать грузы.

