Штормовой ветер сорвал кровлю домов в Наро-Фоминском округе Подмосковья

Фото: vk.com/nfreg

Штормовой ветер сорвал кровлю частных домов в поселке Никольское Наро-Фоминского городского округа Подмосковья. Об этом в соцсети "ВКонтакте" сообщила администрация горокруга.

Уточняется, что пострадавших нет. Последствия непогоды устраняются без задержек.

Кроме того, в Наро-Фоминске и нескольких деревнях из-за непогоды оборваны провода. На местах круглосуточно дежурят аварийные бригады "Россетей" и "Мособлэнерго", ликвидируя все последствия и повреждения.

"Повсеместно ветер повалил деревья – на проезжую часть, на тротуары, на провода. А в деревне Головково упавшее дерево повредило припаркованный автомобиль. Все упавшие стволы и ветки уже распилены и вывезены с дорог и дворовых территорий", – уточнили в администрации.

Ранее смерч прошел над селом Ургуново Учалинского района Башкирии. Он повредил трубы газопровода, электрические провода, а также снес крыши зданий. На месте работали глава местной администрации и профильные службы. Также там развернули оперативный штаб.