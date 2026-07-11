Гендиректор "Вкусно – и точка" счел маловероятным возвращение McDonald’s в Россию

Фото: ТАСС/Роман Балаев

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s вряд ли вернется в Россию. Об этом в интервью ТАСС заявил гендиректор "Вкусно – и точка" Олег Пароев.

По его словам, первая причина такого сценария – значительные геополитические изменения. Зарубежные компании несколько лет назад активно покидали российский рынок, и собеседник агентства усомнился в их скором возвращении.

Вторая причина, по мнению Пароева, связана с изменением потребительских предпочтений. За последние годы сеть "Вкусно – и точка" смогла завоевать доверие людей и укрепить позиции бренда.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия открыта к возвращению иностранного бизнеса и должна оставаться открытой для зарубежных инвестиций. Экономическая суверенность страны подразумевает способность выдерживать самую жесткую конкуренцию, подчеркнул политик.