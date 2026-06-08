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08 июня, 04:39

Политика

Песков заявил, что Россия открыта к возвращению западного бизнеса

Фото: kremlin.ru

Российская сторона открыта к возвращению западного бизнеса и должна оставаться открытой для иностранных инвестиций. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он также заявил, что экономическая суверенность России подразумевает способность выдерживать самую жесткую конкуренцию.

"Это же приносит конкуренцию. Суверенность – это не значит отсталость. Суверенность – это способность выдерживать самую жесткую, но справедливую конкуренцию", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Песков отмечал, что иностранные бренды, ушедшие из РФ, непременно будут возвращаться на российский рынок по мере того, как будет ослабевать политизированное давление со стороны руководства их стран.

В частности, компания LG Electronics заявила, что предотвращает износ своего оборудования и сохраняет рабочие места в России, несмотря на сложности с поставками комплектующих. Организация поддерживает минимальный уровень деятельности, используя материалы, имеющиеся в наличии, а также локальные закупки.

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