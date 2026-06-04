ВЦИОМ: уход западных компаний превратился в обыденность для россиян

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За четыре года уход западных компаний стал для жителей России обыденностью, заявил генеральный директор аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров в рамках сессии "Умный протекционизм: как поддержать национальных производителей, не потеряв конкуренцию" на ПМЭФ.

Например, около 66% россиян, то есть две трети, указали, что на них и их семьях не сказался уход западных производителей. При этом в 2022 году такой вариант выбрали только 39% опрошенных.

Об уходе компаний жалеют 30% россиян, однако в основном это касается областей, где либо произошло некачественное замещение, либо резко выросли цены. Одновременно с этим 61% респондентов уверены, что ушедшие бренды получилось заменить полностью или по большинству товаров.

Люди замечают, что ассортимент уже есть, но особенно это касается высокого ценового сегмента, хотя часть товаров или подорожала, или стала менее качественной.

Федоров подчеркнул, что это указывает на то, что у россиян произошла адаптация к уходу иностранных брендов, поскольку раньше это воспринималось как что-то "экстраординарное" и "страшное".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по мере того, как будет ослабевать политизированное давление со стороны руководства государств, в страну будут возвращаться иностранные бренды. Он также указал на то, что такое давление идет в ущерб интересам бизнеса.

