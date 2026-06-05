Эксперт Кусков: российские онлайн-кинотеатры не поймут возвращение Netflix

Россиянам могут вернуть доступ к зарубежным нейросетями и популярным стриминговым сервисам, которые ушли из РФ, утверждает гендиректор "Билайна" Сергей Анохин. Как это может работать и почему планы вызвали критику некоторых экспертов, разбиралась Москва 24.
Получим полный доступ?
Российские операторы сотовой связи ведут переговоры с властями, чтобы предоставить гражданам доступ к некоторым зарубежным ресурсам, которые недоступны на территории страны. Это является своеобразным продолжением идеи о создании "белых списков VPN", сообщил гендиректор "Билайна" Сергей Анохин.
Ранее он пояснил журналистам, что речь идет о том, чтобы разрешить оператору открыть доступ к некоторым ресурсам, на которые сейчас пользователи могут попасть только с включенным VPN.
При этом инициатива является межотраслевой, ее детальной проработкой сейчас занимаются все сотовые операторы, заявил журналистам представитель "Т2 Мобайл" (бренд Т2). МТС, "Мегафон" и Роскомнадзор комментарии по данной ситуации не давали.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что Россия готова к возвращению западного бизнеса и должна сохранять открытость для зарубежного капитала.
Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что уход западных компаний стал для россиян обыденностью. Около 66% опрошенных указали, что на самих респондентах и их семьях такая ситуация никак не сказалась. Однако 30% россиян сожалеют о случившемся в основном из-за того, что замещение брендов оказалось некачественным или повлекло за собой резкий рост цен.
"Все уже готово"
IT-эксперт Павел Мясоедов в беседе с Москвой 24 подчеркнул, что озвученное предложение главным образом касается бизнеса. Его представители постоянно задают вопрос: как быть с разрешенными в РФ порталами, сайтами и сервисами, которые находятся под ограничениями самих разработчиков.
"Крупная информационная система в больших компаниях состоит из множества блоков и элементов, которые могут находиться не только в России. Бизнес ориентируется на экономическую эффективность и выбирает сервисы, которые оптимальны и дешевы. Если они находятся за границей, бизнес пытается их использовать. Но слово "пытается" здесь неслучайно: в последнее время крупным компаниям становится все труднее пользоваться международной инфраструктурой, потому что сервисы начинают блокировать", – рассказал эксперт.
По его словам, VPN изначально задумывались для объединения разрозненных корпоративных сетей и элементов в систему. Если в ее архитектуре заложены части за рубежом, а сервисы начинают сбоить, приходится все перестраивать, а в худшем случае – терять деньги.
Например, один из примеров – элементы искусственного интеллекта (ИИ). Целый ряд ИИ-моделей пока находится за рубежом, и компании хотят их использовать, подчеркнул специалист.
Говоря о Netflix, он также не подпадал под блокировки Роскомнадзора: разработчик сам заблокировал Россию. И если появится легальный список VPN-сервисов, это даст возможность заходить на сайт от лица других стран, добавил Мясоедов.
"Возможно ли это с технической точки зрения? Да, вполне. Можно договориться с разработчиками, что доступ будет даваться в рамках VPN ко всем сайтам, кроме заблокированных на территории России. Но это должно устраивать профессиональное B2B-сообщество, которое крайне в этом заинтересовано", – объяснил эксперт.
Он добавил, что сервисы, которые ушли по воле самих компаний, не открываются на сегодняшний день по региональному принципу из-за подключения с российских IP-адресов. Но есть делать это через европейский прокси, все станет доступным.
"Я не думаю, что они будут сильно закручивать гайки и пытаться по сигнатурам определить, откуда идет подключение: до такой степени не дойдут, это экономически нецелесообразно. Формально происходит соблюдение требований регулятора, а дальше рыть и копать не будут", – предположил IT-эксперт.
С технической точки зрения проблем с реализацией идеи не будет. Необходимые программы уже существуют, поэтому вопрос лежит в политической регуляторной плоскости, заключил Мясоедов.
В свою очередь, генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отметил в разговоре с Москвой 24, что предложенная инициатива может вызвать вопросы. В частности, доступность Netflix будет непонятна онлайн-кинотеатрам, официально работающим в России.
По данным TelecomDaily, перед прекращением деятельности в РФ зарубежная платформа за год заняла примерно до 10% рынка, после чего отечественные онлайн-кинотеатры ввиду ухода иностранных менеджеров потеряли часть контента. Также не стоит забывать, что российские сервисы платят деньги в бюджет и на них распространяются новые государственные законы, например проверки контента на ЛГБТ (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ). И если Netflix вернется, никакие российские законы на него действовать не будут.
Что касается нейросетей, они также должны работать на условиях, которые соблюдают все. В противном случае могут возникнуть вопросы, почему определенные сервисы функционируют таким образом, отметил Кусков.