ВС РФ нанесли удары по портам и судам, задействованным в интересах ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Вооруженные силы России нанесли удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Ведомство отметило, что при ударах использовались ударные БПЛА и высокоточное оружие воздушного базирования. В результате ВС РФ смогли поразить объекты портовой инфраструктуры для разгрузки и хранения грузов военного назначения в порту Одесса и цех судоремонтного завода в порту Черноморск.

Кроме того, в момент разгрузки товаров для украинских войск был уничтожен сухогруз в порту Николаев.

Также БПЛА поразили морское судно типа "балкер" и два сухогруза, которые проводили доставку грузов для ВСУ в порты Одесса и Черноморск.

Ранее ВС РФ смогли уничтожить склады горюче-смазочных материалов в районе населенного пункта Губиниха Днепропетровской области. Также был поражен склад на территории масложиркомбината в Запорожье. Цели использовались для снабжения ВСУ.

