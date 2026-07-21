21 июля, 12:45Политика
ВС РФ взяли под контроль Волоховское в Харьковской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские военнослужащие установили контроль над населенным пунктом Волоховское в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что добиться этого удалось подразделениям группировки войск "Север" в результате их активных действий.
Ранее Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Вольное в Днепропетровской области. Освободить его удалось благодаря действиям подразделения группировки войск "Восток".
Кроме того, российские войска ударили по объектам топливной и транспортной инфраструктуры, которые используют в своих интересах Вооруженные силы Украины (ВСУ). Также были атакованы места сборки и хранения БПЛА, логистические центры и пункты дислокации украинских формирований и иностранных наемников.