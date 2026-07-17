ВС РФ за неделю поразили 24 морских судна ВСУ

Фото: МАХ/"Минобороны России"

Российские военные за неделю поразили 24 морских судна, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.

Среди пораженных целей – 14 сухогрузов, три морских парома, два контейнеровоза, танкер, килекторное судно, плавучий док и два катера.

Также повреждения получили инфраструктурные объекты портов Одесса, Черноморск, Южный и Днепро-Бугский. Согласно данным ведомства, эти порты применялись для разгрузки и складирования военных грузов, а также горюче-смазочных материалов.

В течение семи дней российские ВС нанесли удары по объектам ВПК противника, складам с боеприпасами, логистическим узлам, топливно-энергетическим и транспортным объектам ВСУ, а также местам производства и хранения дронов дальнего действия. Также были атакованы места временной дислокации украинских военных и зарубежных наемников.