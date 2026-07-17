Премьера шоу "Совсем большой" состоится в Большом Московском цирке

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Большом Московском цирке 18 июля состоится премьера новой программы "Совсем большой", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Шоу приурочено к двум юбилеям: в 2026 году цирку исполнилось 55 лет, а его руководителю, народному артисту России Эдгарду Запашному – 50. В основе представления – история цирка в годы руководства Запашного и рассказ о его творческом пути.

"Вместе с моим братом, народным артистом России Аскольдом Запашным, мы подготовили шоу "Совсем большой", приуроченное к этим юбилейным датам. В программе будут отражены знаковые моменты периода моего руководства цирком. Продолжительность показа шоу составит полтора месяца", – отметил гендиректор цирка.

В программе объединят акробатику, гимнастику, дрессуру, жонглирование и другие жанры. Участие в представлении примут братья Запашные.

Запашный представляет четвертое поколение знаменитой цирковой династии. Его отец – дрессировщик Вальтер Запашный, мать – заслуженный работник культуры России Татьяна Запашная. Братья Эдгард и Аскольд с детства сопровождали родителей на гастролях, а первым определяющим моментом в осознании своей принадлежности к цирку стал вход в клетку к диким животным.

Ранее сообщалось, что москвичи и туристы во второй половине июля могут посетить экскурсии, концерты и мастер-классы. В частности, 24 июля Музей Зеленограда совместно с лодочной станцией "Зеленый берег" проведет экскурсию на лодках по Большому Городскому пруду. По субботам и воскресеньям в музее-панораме "Бородинская битва" проходит экскурсия "Почерк эпохи", в ходе которой посетителям покажут выставку автографов 1812 года из коллекции музея.