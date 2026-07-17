Рособрнадзор обсудит с силовыми структурами запрет продажи микронаушников

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Рособрнадзор в этом году обсудит с силовыми структурами запрет торговли микронаушниками в России, заявил глава ведомства Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ.

Ранее глава Рособрнадзора заявлял об удалении с ЕГЭ 917 человек, большая часть из них была уличена в использовании средств связи и шпаргалок. В том числе школьники использовали микронаушники.

"Это, конечно, вызов для системы. В этом году мы будем, в том числе с силовыми структурами, отрабатывать вопрос", – отметил Музаев.

Глава ведомства уверен, что для обычных граждан такой продукт не несет никакой пользы, также микронаушники не нужны ни для какой сферы жизни в России. Музаев считает, что реклама таких товаров является приманкой для выпускников.

Ранее специалисты рассказывали, что выпускникам за использование шпаргалок на ЕГЭ грозит административный штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Ответственность за умышленное искажение результатов или нарушение порядка проведения государственной итоговой аттестации и школьных олимпиад установлена в силу статьи 19.30 КоАП РФ.

