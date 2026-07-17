Почти 99 тысяч человек в России улучшили результат ЕГЭ на пересдаче

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Почти 99 тысяч школьников смогли улучшить свои результаты по Единому государственному экзамену во время пересдачи, которая прошла в 2026 году 8 и 9 июля. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев на пресс-конференции, посвященной подведению итогов пересдачи ЕГЭ, передает ТАСС.

"Мы рады за них, поздравляем", – сказал Музаев.

При этом у 24 645 человек баллы, наоборот, понизились. Еще у 12 418 выпускников результат ЕГЭ не изменился. Всего в пересдаче одного из предметов приняли участие почти 138 тысяч обучающихся.

Кроме того, глава Рособрнадзора сообщил, что с экзаменов в 2026 году были удалены 917 человек без права пересдачи в течение года.

"К сожалению, удаленные у нас были, все изощреннее методы, когда некоторые ребята выбирают вместо того, чтобы учиться, они осваивают другие науки, как обмануть систему", – отметил Музаев.

По данным Рособрнадзора, большинство школьников, которые нарушали порядок сдачи ЕГЭ, пользовались средствами связи и шпаргалками. Музаев напомнил, что в 2025 году с экзамена удалили 915 человек.

Самым популярным предметом по выбору на пересдаче стало обществознание – его сдавали более 30 тысяч человек. Информатику выбрали свыше 22 тысяч выпускников, а русский язык – более 21 тысячи школьников.

Ранее замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил засчитывать при пересдаче ЕГЭ лучший из двух попыток результат. На данный момент старые баллы аннулируются, что, по его мнению, несправедливо и создает для выпускников дополнительный психологический барьер и лишает возможности улучшить результаты.

Гриб напомнил, что в университетах у студентов есть три попытки, чтобы сдать экзамен. Он выразил уверенность, что родители, педагоги и Рособрнадзор поддержат его предложение.

