Армия России нанесла удар по четырем сухогрузам в порту Николаев

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы России ударили по четырем сухогрузам в порту Николаев. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Речь идет о госпредприятии "Николаевский морской торговый порт". Российские военные использовали беспилотные летательные аппараты.

Атака произошла в момент выгрузки. Суда доставляли грузы для украинских сил.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военные за неделю нанесли удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, логистическим центрам и складам боеприпасов. В ведомстве уточнили, что удалось атаковать объекты транспортной и топливо-энергетической инфраструктуры.