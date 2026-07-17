В МИД РФ заявили, что киевский режим пытается похитить персональные данные россиян

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Киевский режим предпринимает попытки вывести из строя российские электронные сервисы и похитить персональные данные граждан для последующих операций. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Также, по ее словам, задействуется целая сеть украинских call-центров, которые занимаются обворовыванием не только россиян, но и граждан европейских стран.

Ранее МВД России возбудило пять уголовных дел по фактам незаконной продажи персональных данных граждан на интернет-площадках.

На этих ресурсах, в частности, можно было приобрести данные паспортов, банковских счетов и другую личную информацию. С площадок были изъяты серверы.