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24 июня, 13:57

Политика

Госдума приняла закон о профилактике киберпреступлений

Фото: Москва 24/Анна Селина

Парламентарии Госдумы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о профилактике киберпреступлений. Документ был подготовлен группой сенаторов и депутатов во главе с зампредом Совета Федерации Николаем Журавлевым.

Согласно норме, изменения затронут закон "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации". В список направлений профилактики правонарушений добавят меры по обеспечению безопасности в сфере компьютерной информации и информационно-коммуникационных технологий.

В пояснительной записке указывается, что Россия ежедневно сталкивается с новыми видами криминальных угроз. В частности, любой человек может стать жертвой киберпреступников, включая финансовых мошенников, или быть вовлечен в экстремистскую или террористическую деятельность через интернет.

Принятие этого закона создаст правовую базу для системной работы регионов по борьбе с киберугрозами. Это также поспособствует снижению числа преступлений, совершаемых с помощью информационно-коммуникационных технологий, и уменьшению последствий таких преступлений.

Между тем в России снизился материальный ущерб от киберпреступлений на 4% – с 203 до 195 миллиардов рублей. При этом количество зарегистрированных киберпреступлений сократилось почти на 12%, а случаев дистанционных краж – на 10%.

Таких результатов удалось добиться благодаря введению ограничений на дистанционное управление счетами и блокировке операций без согласия клиента. Меры в том числе позволили снизить суммы похищенных средств на 6% – с 192 до 181 миллиарда рублей.

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