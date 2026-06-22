Эксперт Пятницин предостерег начинающих альпинистов от быстрого восхождения на Эльбрус

В районе Эльбруса спасли группу незарегистрированных туристов: среди них оказалась 59-летняя жительница Подмосковья, повредившая ногу, сообщили в пресс-службе МЧС России. Почему любители вершин ежегодно попадают в беду и как правильно готовиться к походам, разбиралась Москва 24.

"Любая гора таит в себе опасность"

Утром 21 июня спасателям поступил вызов от группы из четырех незарегистрированных путешественников: они не смогли самостоятельно вернуться с озера Сылтран-Кель, расположенного на высоте 3 200 метров в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. У одной туристки, 59-летней жительницы Подмосковья, оказалась повреждена нога.

Чтобы вызволить пострадавших, на место прибыли шесть сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС, которые спустили женщину на руках и передали врачам. Всех четверых доставили на поляну Азау.

Это не первый подобный случай за последние месяцы. В конце апреля спасатели эвакуировали с Эльбруса 23-летнего незарегистрированного туриста с высоты 5 000 метров. Несмотря на то что у мужчины были травмы, от госпитализации он отказался. При этом в мае помощь потребовалась сразу двум путешественникам, застрявшим на отметке 5 100 метров.

С проблемами сталкиваются и опытные альпинисты на других вершинах. Одной из самых громких историй стала ситуация с Натальей Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии в августе 2025 года. Женщина сломала ногу и не могла спуститься с высоты 7 000 метров. Чтобы спасти жизнь пострадавшей, была организована спасательная операция, которую затем пришлось приостановить. МЧС Киргизии сообщало, что эвакуация сопряжена с "крайне высоким риском для жизни спасателей" и будет зависеть от погоды, лавинной опасности и наличия профессиональной команды. Позже стало известно, что женщина погибла.

Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин подчеркнул в разговоре с Москвой 24, что безопасных гор не существует, поэтому ко всем восхождениям нужно относиться с полной серьезностью.

"Любая гора, даже самой низкой категории сложности, таит в себе много опасностей. Были случаи, когда спортсмены высокой квалификации погибали от камней, летящих прямо на тропу. Это случайности, но они происходят", – предупредил эксперт.

Он напомнил, что восхождение требует серьезной подготовки, которая должна проходить минимум год.





Александр Пятницин вице-президент Федерации альпинизма России Для этого нужно приучить организм к длительной нагрузке: ежедневно бегать или ходить в течение двух часов – это порядка 10 километров в день, раз в неделю увеличивать расстояние до 15 километров, раз в месяц – до 20. Один день в неделю можно делать день отдыха.

"Важна и экипировка, которая должна быть рассчитана на экстремальную ситуацию (до минус 30–40 градусов, поскольку такая температура и шквальный ветер на высоте всегда возможны не только на Эльбрусе, но и на других вершинах). Обязательно с собой нужно иметь теплые носки, специальную обувь с "кошками", термобелье, флисовые штаны и куртку, пуховый комбинезон или пуховые штаны и куртку, шапки, два вида перчаток и рукавиц, маску (похожа на шлем с вырезами для глаз, которая защищает от ветра, мороза и палящего солнца, чтобы не обгореть). Также важны солнечные очки с темными стеклами (не пластмассовыми) – даже в облачную погоду отражение от снега поражает роговицу глаз", – добавил эксперт.

Тем, кто только начинает пробовать альпинизм, эксперт посоветовал обратить внимание на вершины первой категории сложности. Среди них лагерь в Ингушетии, Безенги в Кабардино-Балкарии, Приэльбрусье, где есть множество доступных вершин, Архыз и Карачаево-Черкесия.

"Если планируется нанять платного инструктора, нужно следить, чтобы он был аттестован, находился в общедоступном реестре проводников, которым разрешены восхождения на маршруты первой, второй, третьей и других категорий трудности. Если обращаетесь в фирму, тоже проверяйте, аккредитована ли она для занятия альпинизмом", – подчеркнул Пятницин.

Правила подготовки

Есть и категории людей, которым в целом не стоит подниматься в горы. Например, пациенты с хроническими заболеваниями. В частности, важно обратить внимание на патологии сердечно-сосудистой системы, печени и почек, предупредил Александр Пятницин.

Тем, кто все же готовится к восхождению, необходимо следить и за состоянием зубов – в горах зубная боль усугубляется и отражается на всем организме. Кроме того, если во время пребывания в горах у туриста проявляется ОРВИ, эксперт тоже рекомендовал не рисковать (на высоте острые заболевания прогрессируют). Плохое самочувствие – это сигнал того, что туристу необходимо идти вниз.



Александр Пятницин вице-президент Федерации альпинизма России Для восхождения важны общая физическая подготовка и выносливость. Техника в такой местности, как правило, не ездит: могут использоваться ратраки или снегоходы, но они тоже таят опасность, потому что для организма лучше всего постепенный путь наверх пешком. Он помогает адаптироваться к недостатку кислорода, уровень которого снижается по мере подъема.

Не менее важна и акклиматизация. В качестве самого эффективного метода адаптации эксперт назвал пилообразный. Он предполагает, что за день турист должен подняться на высоту, где будет ночевка, перед сном пройти еще 100–200 метров вверх и спуститься. Это поможет улучшить ночной отдых. На следующий день снова важно практиковать подъем и спуск.



"Процесс акклиматизации у всех разный. На высшей точке России и Европы – Эльбрусе – полная акклиматизация наступает на 12-й день. Многие пренебрегают и совершают восхождение на 7–8-й день – этого недостаточно. Адаптация важна даже для очень тренированных людей, поскольку альпинизм не циклический вид спорта (как бокс или борьба, где нагрузка короткая), а марафонский (нужно распределять энергию на длительное время, 10–12 часов ходьбы вверх и вниз), и подготовка необходима именно такая", – отметил Пятницин.



Причем если путь наверх дает мягкую нагрузку на мышцы и суставы, то дорога вниз становится для них ударной. Путь с горы можно сравнить с тем, как машина преодолевает "лежачего полицейского", отметил эксперт.

"Особенно страдают коленные и тазобедренные суставы и голеностоп. Рекомендуется не бежать вниз, а спускаться спокойно, аккуратно", – подчеркнул он.

При подъеме человек сконцентрирован на безопасности, контролирует движения, страхуется. Однако на спуске, уставший и окрыленный победой, он расслабляется и может нарушить правила безопасности: пренебречь постановкой ноги или руки, не подстраховаться – в несчастных случаях это частая причина, заключил Пятницин.