Герой России Казымов предложил школам Москвы патриотический проект "Есть только МиГ"

Фото: Мария Романова

Герой России, участник СВО, член партии "Единая Россия" Эдуард Казымов предложил запустить в школах Покровского-Стрешнева образовательный проект "Есть только МиГ", посвященный истории отечественной авиации, а затем распространить его на другие школы северо-запада Москвы.

С этой инициативой он выступил 22 июня, в День памяти и скорби, после патриотической акции у памятника "МиГ-29", расположенного в районе Покровское-Стрешнево.

"В День памяти и скорби мы вспоминаем тех, кто прошел через страшные испытания и победил. Советские летчики навечно вписали свои имена в историю страны: в годы Великой Отечественной войны они совершили несколько миллионов боевых вылетов, сотни воздушных таранов, более двух тысяч авиаторов были удостоены звания Героя Советского Союза", – сказал Казымов.

Он отметил, что прославленные МиГи по праву можно назвать самолетами Победы. Герой СВО вспомнил легендарного советского летчика Александра Покрышкина, который лично сбил 59 самолетов противника и совершил 650 боевых вылетов. Он управлял в том числе истребителем МиГ.

Казымов отметил и МиГ-29. Его разработали в ОКБ имени А. И. Микояна под руководством генерального конструктора Ростислава Белякова. Одним из ведущих создателей истребителя был Иван Микоян – советский авиаконструктор, племянник основателя КБ Артема Микояна. Первый полет МиГ-29 совершил 6 октября 1977 года летчик-испытатель Александр Федотов.

"Как участник боевых действий могу сказать, что сегодня задачи спецоперации решают в том числе МиГ-31 и МиГ-35. Важно говорить о подвигах наших героев, рассказывать истории. Именно поэтому образовательный проект, который я предлагаю запустить в школах Покровского-Стрешнева, будет посвящен отечественной авиации и будет рассказывать о связи поколений и сохранять память о подвиге наших летчиков", – заявил Казымов.

Герой России добавил, что проект "Есть только МиГ" предлагается запустить в начале учебного года. В рамках него школьники будут готовить презентации по истории авиации, писать рассказы о подвигах летчиков, проводить выставки рисунков и участвовать в дискуссиях по известным художественным произведениям.

Как подчеркнул участник СВО, изучение истории своей страны играет ключевую роль в патриотическом воспитании молодежи. В столице этому направлению уделяют особое внимание: для школьников и студентов проводят "Уроки мужества", встречи с ветеранами боевых действий и участниками СВО, тематические лекции.

В проекте "Молодежь Москвы" за это направление отвечает "Город героев", который объединяет молодых москвичей вокруг сохранения исторической памяти: участники общаются с героями страны, проводят патриотические акции и реализуют собственные проекты, направленные на сохранение памяти о подвигах предков.

История МиГ

История самолетов МиГ началась накануне Великой Отечественной войны. В конце 1939 года на базе завода № 1 имени Осоавиахима было создано конструкторское направление, которое возглавили Артем Микоян и Михаил Гуревич. Уже в 1940 году появились первые машины новой линии – МиГ-1 и МиГ-3.

К началу войны МиГ-3 стал одним из заметных новых истребителей Красной армии: эти самолеты использовались в частях противовоздушной обороны и прикрывали важнейшие направления, включая подступы к Москве. После Великой Отечественной войны МиГи стали одним из символов реактивной авиации СССР.

МиГ-29, памятник которому установлен на территории района Покровское-Стрешнево, был создан в 1970-е как многоцелевой фронтовой истребитель четвертого поколения. Впервые он поднялся в воздух в октябре 1977 года. Сегодня продолжается выпуск усовершенствованных модификаций МиГ.

Ранее по всей России в День памяти и скорби прошла минута молчания. Она была объявлена на главных телеканалах страны в 12:15 по московскому времени. Жители страны почтили память погибших в Великой Отечественной войне.

