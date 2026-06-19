Хирург Лесовик: при сахарном диабете риск нагноения после маникюра возрастает вдвое

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в маникюрный салон, сообщила она в Сети. Почему возникают подобные ситуации и на что стоит обращать внимание при выборе студии, разбиралась Москва 24.

Отек и пульсирующая боль

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Москвичке Инне понадобилась помощь врачей после посещения маникюрного салона: о проблеме девушка рассказала в своих соцсетях. По ее словам, во время процедуры мастер травмировала кожу клиентке, и через несколько дней палец в этом месте сильно распух. Кроме того, появилась пульсирующая боль и температура.

В отделении гнойной хирургии пострадавшей обработали рану и выписали антибиотики. Клиентка обратилась в салон с требованием вернуть деньги и компенсировать затраты на лечение, однако администрация предложила возместить только цену услуги при условии подписания документа об отсутствии претензий. После этого девушка решила направить жалобу в Роспотребнадзор.

Позднее Инна рассказала в соцсетях, что с ней связалась основатель сети салонов и принесла извинения. Также она предложила вернуть деньги за услугу.

"Для меня было важно быть услышанной, поэтому считаю правильным рассказать об этом тоже. Надеюсь, что эта ситуация поможет улучшить клиентский сервис и отношение к подобным обращениям в будущем", – отметила Инна.

Бьюти-индустрия, как одна из наиболее клиентоориентированных сфер, предполагает покрытие неудобств из-за некачественно оказанной услуги. Об этом Москве 24 рассказал основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов. По его словам, возмещение должно происходить вне зависимости от причин случившегося и в самые короткие сроки. В частности, это может быть возврат оплаты за процедуру и компенсация затрат на лечение.

При выборе салона Стоянов рекомендовал обращать внимание на стерилизационное оборудование и материалы. В частности, сухожары для обеззараживания инструментов и герметичные крафт-пакеты с указанием даты обработки, содержимого и времени стерилизации.





Игорь Стоянов основатель и президент сети салонов красоты Следует отдавать предпочтение известным брендам, а не малознакомым салонам, и категорически избегать походов к частным мастерам. В подобных местах зачастую отсутствуют должные санитарные нормы.

В самом заведении для начала стоит осмотреться, оценить порядок и внешний вид мастера. Обычный визуальный обзор помогает составить первое впечатление, заключил Стоянов.

"Возможна потеря пальца"

Подолог Дарья Волкова объяснила Москве 24, что сама по себе процедура маникюра не представляет угрозы при использовании стерильных инструментов и правильной обработки возможных порезов. При этом мелкие раны могут появиться как из-за недостатка квалификации или опыта специалиста, так и в связи с особенностями кожи (например, тонкость или близкое расположение капилляров).



(средство для борьбы с бактериями. – Прим. ред.) , после чего наложить стерильную повязку. Также специалист обязан предупредить клиента о необходимости повторять этот алгоритм в течение трех дней дома, делая перевязку минимум раз в сутки.

Дарья Волкова подолог Ответственность мастера – обработать повреждение по установленным нормативам: сначала неспиртовым антисептиком, затем бетадином, после чего наложить стерильную повязку. Также специалист обязан предупредить клиента о необходимости повторять этот алгоритм в течение трех дней дома, делая перевязку минимум раз в сутки.

В этот период следует избегать длительного контакта рук с водой – отказаться от мытья посуды, снимать повязку перед душем, а после водных процедур заново ее накладывать, предварительно обработав рану. При планировании уборки или работ в огороде нужно использовать перчатки, посоветовала эксперт.

"Даже при отсутствии видимого повреждения в первые сутки после маникюра стоит воздержаться от уборки с агрессивными средствами или выполнять такие работы в перчатках и тщательно мыть руки после улицы. Это связано с тем, что микротравмы могут быть незаметны ни мастеру, ни клиенту", – рассказала специалист.

Если игнорировать рекомендации, появляется риск заражения из внешней среды: например, после прикосновения к уличным животным, сырому мясу или рыбе, заключила Волкова.

Врач-хирург Василина Лесовик рассказала Москве 24, что пациенты довольно часто обращаются за помощью после некачественного маникюра.





Василина Лесовик врач-хирург Место пореза может нагнаиваться – это состояние называется кожной панарицией. Если не лечить, инфекция способна распространиться глубже, вплоть до костной панариции с повреждением костной ткани. В тяжелых случаях возможна потеря пальца.

При появлении нагноения в области маникюра необходимо сразу записываться на прием к хирургу. После осмотра врач окажет медицинскую помощь, а при необходимости примет решение о стационарном лечении.

"В 90% случаев гнойного воспаления требуется вскрытие очага, удаление содержимого и последующая перевязка. Это стандартная процедура, после которой рана заживает", – подчеркнула эксперт.

Сроки восстановления варьируются от недели до месяца и зависят от ряда факторов. Например, при сахарном диабете риск нагноения возрастает примерно вдвое, а любые раны заживают хуже.

Также дольше и сложнее восстановление проходит у пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани – ревматоидным артритом, красной волчанкой, склеродермией. Это же касается длительно принимающих стероидные гормоны, заключила Василина Лесовик.

