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19 июня, 18:19

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Хирург Лесовик: при сахарном диабете риск нагноения после маникюра возрастает вдвое

"Инфекция способна распространиться глубже": чем грозит некачественный маникюр

Жительница столицы попала в отделение гнойной хирургии после похода в маникюрный салон, сообщила она в Сети. Почему возникают подобные ситуации и на что стоит обращать внимание при выборе студии, разбиралась Москва 24.

Отек и пульсирующая боль

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/innarakt

Москвичке Инне понадобилась помощь врачей после посещения маникюрного салона: о проблеме девушка рассказала в своих соцсетях. По ее словам, во время процедуры мастер травмировала кожу клиентке, и через несколько дней палец в этом месте сильно распух. Кроме того, появилась пульсирующая боль и температура.

В отделении гнойной хирургии пострадавшей обработали рану и выписали антибиотики. Клиентка обратилась в салон с требованием вернуть деньги и компенсировать затраты на лечение, однако администрация предложила возместить только цену услуги при условии подписания документа об отсутствии претензий. После этого девушка решила направить жалобу в Роспотребнадзор.

Позднее Инна рассказала в соцсетях, что с ней связалась основатель сети салонов и принесла извинения. Также она предложила вернуть деньги за услугу.

"Для меня было важно быть услышанной, поэтому считаю правильным рассказать об этом тоже. Надеюсь, что эта ситуация поможет улучшить клиентский сервис и отношение к подобным обращениям в будущем", – отметила Инна.

Бьюти-индустрия, как одна из наиболее клиентоориентированных сфер, предполагает покрытие неудобств из-за некачественно оказанной услуги. Об этом Москве 24 рассказал основатель и президент сети салонов красоты Игорь Стоянов. По его словам, возмещение должно происходить вне зависимости от причин случившегося и в самые короткие сроки. В частности, это может быть возврат оплаты за процедуру и компенсация затрат на лечение.

При выборе салона Стоянов рекомендовал обращать внимание на стерилизационное оборудование и материалы. В частности, сухожары для обеззараживания инструментов и герметичные крафт-пакеты с указанием даты обработки, содержимого и времени стерилизации.

Следует отдавать предпочтение известным брендам, а не малознакомым салонам, и категорически избегать походов к частным мастерам. В подобных местах зачастую отсутствуют должные санитарные нормы.
Игорь Стоянов
основатель и президент сети салонов красоты

В самом заведении для начала стоит осмотреться, оценить порядок и внешний вид мастера. Обычный визуальный обзор помогает составить первое впечатление, заключил Стоянов.

"Возможна потеря пальца"

Фото: 123RF.com/alexitskovich

Подолог Дарья Волкова объяснила Москве 24, что сама по себе процедура маникюра не представляет угрозы при использовании стерильных инструментов и правильной обработки возможных порезов. При этом мелкие раны могут появиться как из-за недостатка квалификации или опыта специалиста, так и в связи с особенностями кожи (например, тонкость или близкое расположение капилляров).

Ответственность мастера – обработать повреждение по установленным нормативам: сначала неспиртовым антисептиком, затем бетадином (средство для борьбы с бактериями. – Прим. ред.), после чего наложить стерильную повязку. Также специалист обязан предупредить клиента о необходимости повторять этот алгоритм в течение трех дней дома, делая перевязку минимум раз в сутки.
Дарья Волкова
подолог

В этот период следует избегать длительного контакта рук с водой – отказаться от мытья посуды, снимать повязку перед душем, а после водных процедур заново ее накладывать, предварительно обработав рану. При планировании уборки или работ в огороде нужно использовать перчатки, посоветовала эксперт.

"Даже при отсутствии видимого повреждения в первые сутки после маникюра стоит воздержаться от уборки с агрессивными средствами или выполнять такие работы в перчатках и тщательно мыть руки после улицы. Это связано с тем, что микротравмы могут быть незаметны ни мастеру, ни клиенту", – рассказала специалист.

Если игнорировать рекомендации, появляется риск заражения из внешней среды: например, после прикосновения к уличным животным, сырому мясу или рыбе, заключила Волкова.

Врач-хирург Василина Лесовик рассказала Москве 24, что пациенты довольно часто обращаются за помощью после некачественного маникюра.

Место пореза может нагнаиваться – это состояние называется кожной панарицией. Если не лечить, инфекция способна распространиться глубже, вплоть до костной панариции с повреждением костной ткани. В тяжелых случаях возможна потеря пальца.
Василина Лесовик
врач-хирург

При появлении нагноения в области маникюра необходимо сразу записываться на прием к хирургу. После осмотра врач окажет медицинскую помощь, а при необходимости примет решение о стационарном лечении.

"В 90% случаев гнойного воспаления требуется вскрытие очага, удаление содержимого и последующая перевязка. Это стандартная процедура, после которой рана заживает", – подчеркнула эксперт.

Сроки восстановления варьируются от недели до месяца и зависят от ряда факторов. Например, при сахарном диабете риск нагноения возрастает примерно вдвое, а любые раны заживают хуже.

Также дольше и сложнее восстановление проходит у пациентов с системными заболеваниями соединительной ткани – ревматоидным артритом, красной волчанкой, склеродермией. Это же касается длительно принимающих стероидные гормоны, заключила Василина Лесовик.

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