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19 июня, 20:23

Происшествия

Суд в Петербурге арестовал лидера и участников "Русской национальной армии"

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу шестерых фигурантов уголовного дела об организации экстремистского сообщества "Русская национальная армия" (РНА), сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие полагает, что создателем экстремистского сообщества является Андриан Иванов. В 2025 году он организовал группу лиц для совершения преступлений, в том числе связанных с применением насилия по признакам принадлежности к определенным полу, расе, национальности, языковой, социальной группе и так далее.

В состав РНА вошли Алексей Трофимов, Сергей Борисов, а также еще трое несовершеннолетних. После этого Иванов разработал план преступной деятельности и определил преступные роли каждого участника. Фигуранты, по версии следствия, совершали насилие в общественных местах.

Их удалось задержать и предъявить обвинения. В итоге всех заключили под стражу до 9 августа, на 1 месяц и 24 суток.

При этом всего по данному делу были задержаны 7 человек в возрасте от 17 до 28 лет, указали в следственном управлении СК России по Петербургу. Седьмому фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Иркутской области правоохранители задержали семерых участников запрещенного движения. По данным правоохранителей, задержанные проводили беседы с людьми, распространяли идеологические установки и открыто призывали к враждебным действиям против государственных и правоохранительных органов.

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