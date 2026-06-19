В Иркутской области задержаны семь участников запрещенного движения

Фото: МАХ/"Следком"

В Иркутской области правоохранители задержали семерых участников запрещенного движения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

Двоим задержанным предъявлены обвинения по статьям 210.1 и 282.2 УК России ("Занятие высшего положения в преступной иерархии" и "Участие в экстремистской организации"). По версии следствия, они руководили деятельностью запрещенной структуры на территории городов Зима и Саянска.

Остальным фигурантам вменяют участие в деятельности экстремистской организации. По данным ведомства, задержанные проводили беседы с людьми, распространяли идеологические установки и открыто призывали к враждебным действиям против государственных и правоохранительных органов.

Кроме того, они занимались сбором и перераспределением финансовых средств для поддержки лиц, придерживающихся криминальных традиций, включая отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Ранее Южный окружной военный суд вынес приговор активистке "Открытой России" (деятельность организации признана нежелательной на территории РФ) Анастасии Шевченко (признана в РФ иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу о финансировании украинского нацбатальона "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ).

Суд установил, что в 2025 году она разместила в интернете призывы о сборе средств для запрещенного батальона, указав ссылки на сайт организации и способы перевода. Женщину приговорили к 17 годам колонии общего режима.