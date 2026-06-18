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18 июня, 11:00

Происшествия

Житель Забайкальского края приговорен к 9 годам колонии за передачу данных Киеву

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Жителю Забайкальского края назначили 9 лет колонии общего режима с ограничением свободы на год за передачу Украине данных об объектах российской армии и волонтерских организациях, расположенных в регионе. Об этом сообщает RT со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Согласно судебным материалам, в начале 2024-го россиянин 2006 года рождения начал переписываться в мессенджере Telegram с представителем запрещенной в РФ террористической организации. В результате по заданию украинского куратора он собирал и передавал Киеву данные об объектах российской армии и волонтерских организациях Забайкальского края, которые помогают бойцам СВО.

В результате жителя Забайкальского края признали виновным в госизмене и участии в деятельности террористической организации.

Ранее был задержан в Крыму 63-летний житель Севастополя, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. По данным спецслужбы РФ, мужчину привлек к сотрудничеству сотрудник СБУ.

Выполняя его задания, задержанный передавал украинской стороне сведения о военных Минобороны РФ и планировал установить визуальное наблюдение за автомобилями членов их семей. Возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. Суд заключил задержанного под стражу.

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