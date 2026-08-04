"М.Видео" усилили меры безопасности у склада в Подмосковье

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Усиленные меры безопасности введены в районе одного из складов "М.Видео" в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ретейлера.

В компании уточнили, что безопасности сотрудников ничего не угрожает. Пострадавших нет. Товары, "М.Видео" размещенные на партнерских складах, не получили повреждений и находятся в сохранности.

Тем временем продолжаются атаки вражеских БПЛА на объекты Wildberries. Вслед за пожаром в логистическом центре в Красном Бору Ленинградской области, где потребовалось вмешательство оперативного штаба и перестройка логистики, инцидент произошел в Тверской области.

В поселке Эммаусс обломки дрона повредили складское помещение. Компания оперативно эвакуировала людей и перенаправила потоки товаров. Губернатор региона взял ситуацию под личный контроль, создан оперштаб.