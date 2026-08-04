Юрист Карпов: переработка табака с дачи может обернуться административным делом

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Выращивание табака на дачном участке не запрещено, однако переработка урожая и изготовление курительных изделий могут привести к проверкам со стороны контролирующих органов и административной ответственности. Об этом Агентству "Москва" сообщил доцент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета имени Кутафина (МГЮА) Кирилл Карпов.

По словам эксперта, прямого запрета на выращивание табачных культур в законодательстве нет. Если сажать табак ради эстетики или использовать листья как натуральный инсектицид для отпугивания вредителей, никаких ограничений не возникает.

Правовые риски появляются при переработке урожая. Как пояснил Карпов, если сушить, ферментировать листья, скручивать самокрутки или изготавливать другие курительные изделия, наступают последствия. Оборот табачной продукции регулируется Федеральным законом от 13 июня 2023 года № 203-ФЗ, и такое производство может быть расценено как нарушение установленных требований.

Дополнительным фактором риска могут стать жалобы соседей и попытки сбыта самодельной продукции. Из-за сильного запаха табака соседи могут пожаловаться в прокуратуру или органы местного самоуправления, после чего последует проверка с участием полиции и Роспотребнадзора. Если начать продавать изготовленную продукцию, то за систематическое извлечение прибыли наступает административная ответственность, а налоговая служба вправе доначислить налоги за полученный доход.

Ранее стало известно, что из-за подорожания сигарет россияне стали выращивать табак на дачных участках. Семена стоят около 200 рублей, растение неприхотливо, а урожай с нескольких кустов обеспечивает самокрутками на годы.

Тем временем кабмин России предложил раскрывать сведения об ингредиентах сигарет, вейпов и другой никотинсодержащей продукции, которые могут усиливать зависимость или вредить здоровью. Предлагаось изменить закон "О коммерческой тайне". В список информации, которую нельзя засекретить под этим предлогом, вошли данные о наличии веществ, которые способны усиливать никотиновую зависимость.