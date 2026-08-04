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04 августа, 20:34

Мэр Москвы

Собянин поздравил московских школьников с победой на конкурсе "Большая перемена"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские школьники вошли в число победителей Всероссийского конкурса "Большая перемена". Об этом сообщил Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства столицы.

Соревнования проходили с 29 июля по 4 августа в Красноярске. В них приняли участие более 800 учащихся 5–7-х классов со всей России.

По словам мэра, всего в финал вышли 33 москвича. Победителями стали 16 человек, призерами – 17 школьников. Он поздравил их с таким результатом.

Победители смогут отправиться в образовательное путешествие на поезде по маршруту Москва – Владивосток и обратно. Также наградят их педагогов. Они получат денежные премии и возможность пройти образовательную программу от партнеров мероприятия.

Ранее Собянин поздравил столичных школьников, ставших победителями Международной олимпиады по математике в Китае. Всего Россию представили шесть человек, в том числе двое москвичей. В целом сборная завоевала четыре золотые и две серебряные медали.

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