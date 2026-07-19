Собянин поздравил москвичей с победой на Международной олимпиаде по математике

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил московских школьников, завоевавших медали на Международной олимпиаде по математике в Китае. Об этом градоначальник заявил на своей странице в MAX.

Всего Россию на соревнованиях представили шесть человек, включая двоих москвичей. В целом сборная получила четыре золотые и две серебряные медали. Кроме прочего, выпускник столичной школы № 57 Дмитрий Гришко и выпускник Лицея "Вторая школа" имени В. Ф. Овчинникова Андрей Шишко получили золото.

Ученики ранее уже становились победителями и призерами российских и международных состязаний, в том числе Международной математической олимпиады и Romanian Masters of Mathematics, Китайской национальной олимпиады по математике.

Ранее сообщалось, что золотые награды также получили Роман Кравченко из Санкт-Петербурга и Арина Прокудина из Челябинской области. Серебро досталось Максиму Большакову из Татарстана и Александру Скворцову из Санкт-Петербурга.

Кроме того, московские школьники завоевали 4 медали на девятой Международной олимпиаде по экономике, которая проходила в китайском городе Шэньчжэнь. Россию на соревнованиях представили пять участников, четверо из которых – выпускники 11-х классов столичных школ.

