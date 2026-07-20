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20 июля, 13:57

Транспорт

В Москве перекрыли движение по Большой Дмитровке из-за пожара

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Движение по улице Большой Дмитровке до Страстного бульвара в Москве перекрыто на время работы экстренных служб из-за пожара. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Водителей призвали учитывать ограничения при планировании поездки.

На крыше 8-этажного жилого дома на Страстном бульваре горят стройматериалы. По данному адресу находится элитный ЖК "Дом на Страстном бульваре". Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров.

Люди покинули помещения до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало. По последним данным, пожарные начали вскрывать кровлю здания для тушения.

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