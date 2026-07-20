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20 июля, 13:13

Происшествия

Стройматериалы загорелись на крыше дома на Страстном бульваре в Москве

Фото: MAX/Mash

Стройматериалы загорелись на крыше 8-этажного жилого дома на Страстном бульваре в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного МЧС.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу Страстной бульвар, дом 10, корпус 1", – уточнили в ведомстве.

Как добавили в беседе с ТАСС представители оперативных служб, по данному адресу находится элитный ЖК "Дом на Страстном бульваре". Из него эвакуированы 20 человек. Люди покинули помещения до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших не поступало.

Площадь возгорания составляет 20 квадратных метров. Огонь был оперативно локализован, сейчас пожарные вскрывают кровлю здания для тушения.

Ранее крупный пожар произошел на территории промышленной зоны на Волоколамском шоссе в Подмосковье. Сперва появилась информация о возгорании в здании за автомойкой, однако затем огонь распространился на соседнее здание, прицеп у фуры и хранящиеся рядом поддоны.

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