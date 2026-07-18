Пожар в нежилом здании ликвидирован на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в нежилом одноэтажном здании на Ленинском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Информация о возгорании поступила в службу 112 рано утром 18 июля. На место происшествия были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, а также аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды и чрезвычайных ситуаций столичного пожарно-спасательного центра.

Огонь охватил деревянную обрешетку в подкровельном пространстве административного здания. Пожарные провели разведку и приступили к тушению. Спустя время возгорание удалось полностью ликвидировать.

Специалисты лаборатории провели экспресс-анализ воздуха – концентрация вредных веществ не превысила предельно допустимую норму.

Ранее загорелся склад в Серпухове. По данным подмосковной прокуратуры, внутри здания располагается предприятие по производству одежды. Его сотрудники эвакуировались до прибытия пожарных.

Сперва площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров, но через некоторое время пламя удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 32 человека и 11 единиц техники.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего находится под контролем прокуратуры Московской области. Причины возгорания специалисты назовут уже после проведения пожарно-технической экспертизы. Информация о пострадавших не поступала.

