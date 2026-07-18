Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 10:40

Происшествия

Пожар в нежилом здании ликвидирован на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в нежилом одноэтажном здании на Ленинском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Информация о возгорании поступила в службу 112 рано утром 18 июля. На место происшествия были направлены силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, а также аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды и чрезвычайных ситуаций столичного пожарно-спасательного центра.

Огонь охватил деревянную обрешетку в подкровельном пространстве административного здания. Пожарные провели разведку и приступили к тушению. Спустя время возгорание удалось полностью ликвидировать.

Специалисты лаборатории провели экспресс-анализ воздуха – концентрация вредных веществ не превысила предельно допустимую норму.

Ранее загорелся склад в Серпухове. По данным подмосковной прокуратуры, внутри здания располагается предприятие по производству одежды. Его сотрудники эвакуировались до прибытия пожарных.

Сперва площадь пожара составила 4 тысячи квадратных метров, но через некоторое время пламя удалось локализовать на площади 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 32 человека и 11 единиц техники.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего находится под контролем прокуратуры Московской области. Причины возгорания специалисты назовут уже после проведения пожарно-технической экспертизы. Информация о пострадавших не поступала.

Читайте также


происшествияпожар

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика