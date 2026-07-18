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18 июля, 15:23

Происшествия

Оперативные службы завершили работу в жилом доме во Владимире после атаки БПЛА

Фото: 123RF.com/sommersby

Оперативные службы завершили работу на месте попадания беспилотника в многоквартирный дом во Владимире. Об этом сообщил губернатор региона Александр Авдеев в мессенджере MAX.

"Благодарю службы за четкие, профессиональные действия. Выражаю признательность жителям за правильную реакцию", – написал Авдеев.

По его словам, жильцы начали возвращаться в свои квартиры. Авдеев также рассказал про заседание регионального оперштаба. Он дал поручение по дальнейшему усилению мер безопасности на уровне области, а также по восстановлению поврежденного дома.

"По результатам оценки ущерба город и область окажут жителям поддержку", – добавил губернатор.

В ночь на 18 июля губернатор сообщал, что БПЛА попал в квартиру жилого дома, в результате чего возник пожар. Жильцов эвакуировали, на месте работали оперативные службы. Пострадавших, по данным главы региона, нет.

В общей сложности силы ПВО России уничтожилив ночь на 18 июля 379 украинских БПЛА над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской и Владимирской областями.

Также беспилотники были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом. Кроме того, БПЛА были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

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