Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июля, 16:53 (обновлено 18.07.2026 17:29)

Происшествия

Число пострадавших в ДТП под Самарой выросло до шести человек

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Самарской области"

Шесть человек пострадали в результате столкновения четырех автомобилей и грузовика в Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Один пострадавший получил травмы средней степени тяжести, пять пострадавших получили травмы легкой степени тяжести. От госпитализации все отказались", – рассказали в ведомстве.

Об аварии стало известно утром 18 июля. В региональном ГУ МВД России сообщили, что на 1083-м километре трассе М-5 "Урал" 31-летний водитель грузовика Man с полуприцепом наехал на стоявшую в попутном направлении Skoda Octavia, за рулем которой был мужчина 1980 года рождения. Авто остановилось на дороге из-за ремонтных работ.

От удара Skoda Octavia врезалась в стоявший впереди Hyundai Solaris, за рулем которого был водитель 1973 года рождения. Последняя машина, в свою очередь, по инерции протаранила Skoda Kodiaq, которой управлял водитель 1968 года рождения. Все четыре транспортных средства загорелись.

В результате ДТП на месте до прибытия скорой помощи скончались пассажиры Skoda Kodiaq – женщина 1987 года рождения и двое несовершеннолетних 2015 и 2012 года рождения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

Два пассажира электробуса пострадали при экстренном торможении в Москве

Читайте также


происшествияДТПрегионы

В чем опасность тренда на "гроботерапию"?

Практика может обернуться для клиента тяжелыми ментальными последствиями

Читать
закрыть

Почему россиянки становятся "бьюти-плюшкиными"?

Косметика – легкий и доступный способ получить всплеск эмоций

Такие покупки, за исключением люксовых сегментов, не наносят серьезного удара по бюджету

Читать
закрыть

Как работа в небоскребах влияет на сотрудников?

Фоновая городская нагрузка негативно сказывается на психоэмоциональном состоянии сотрудников

Читать
закрыть

Почему дети стали чаще совершать преступления?

Большую роль в развитии детской преступности играет ее романтизация в сериалах и фильмах

Читать
закрыть

Как перестать бесконечно смотреть короткие видео?

Важно заменять действие, а не просто запрещать

Читать
закрыть

К чему может привести общение с использованием эмодзи?

Эксперты уверены: использование эмодзи может стать источником реальных проблем

Читать
закрыть

Как введение пошлин для МФО скажется на рынке микрозаймов?

Эксперты уверены: при оптимистичном сценарии легальный сектор потеряет 15–20% от своего объема

Читать
закрыть

Как будет работать порядок действий при срыве урока учениками?

Первый шаг для решения проблемы – устное замечание

При повторном инциденте учитель обратится к специалисту по дисциплине

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика