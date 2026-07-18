Число пострадавших в ДТП под Самарой выросло до шести человек

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Самарской области"

Шесть человек пострадали в результате столкновения четырех автомобилей и грузовика в Самарской области. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Один пострадавший получил травмы средней степени тяжести, пять пострадавших получили травмы легкой степени тяжести. От госпитализации все отказались", – рассказали в ведомстве.

Об аварии стало известно утром 18 июля. В региональном ГУ МВД России сообщили, что на 1083-м километре трассе М-5 "Урал" 31-летний водитель грузовика Man с полуприцепом наехал на стоявшую в попутном направлении Skoda Octavia, за рулем которой был мужчина 1980 года рождения. Авто остановилось на дороге из-за ремонтных работ.

От удара Skoda Octavia врезалась в стоявший впереди Hyundai Solaris, за рулем которого был водитель 1973 года рождения. Последняя машина, в свою очередь, по инерции протаранила Skoda Kodiaq, которой управлял водитель 1968 года рождения. Все четыре транспортных средства загорелись.

В результате ДТП на месте до прибытия скорой помощи скончались пассажиры Skoda Kodiaq – женщина 1987 года рождения и двое несовершеннолетних 2015 и 2012 года рождения. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

