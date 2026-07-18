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18 июля, 11:13 (обновлено 18.07.2026 12:20)

Происшествия

Три человека погибли при столкновении 4 автомобилей в Самарской области

Фото: телеграм-канал "ГУ МВД России по Самарской области"

Три человека, в том числе двое несовершеннолетних, погибли в результате столкновения четырех автомобилей в Сергиевском районе Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла утром 18 июля на трассе М-5. По данным регионального центра по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, столкнулись легковые автомобили Skoda Octavia, Hyundai Creta и Skoda Codiac, а также грузовой автомобиль Man. После удара машины загорелись.

Пожарные-спасатели ПСО 40-й противопожарной службы Самарской области потушили возгорание и деблокировали погибших. Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

"Двое пострадавших доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается медицинская помощь", – уточнили в региональной прокуратуре.

Ранее два человека пострадали в Москве из-за экстренного торможения электробуса. Транспортное средство подрезал водитель машины. Он резко перестроился в полосу движения электробуса.

Два пассажира электробуса пострадали при экстренном торможении в Москве

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