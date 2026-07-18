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18 июля, 11:49

Происшествия

Глава Тамбовской области назвал удар ВСУ по Wildberries самым масштабным в регионе

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Глава Тамбовской области Евгений Первышов назвал атаку украинских беспилотников на склад Wildberries в Котовске самой масштабной и бесчеловечной в регионе. Соответствующий пост он опубликовал в мессенджере MAX.

Глава региона посетил пострадавших, которые находятся в областной больнице Тамбова. На данный момент из 25 пострадавших трое осмотрены и отпущены домой. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро – в тяжелом состоянии. Среди пострадавших есть не только жители Тамбовской области.

Первышов отметил, что врачи оказывают всю необходимую помощь. Кроме того, регион находится на связи с федеральным центром. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предложил направить в область бригады Центра медицины катастроф. Глава региона поблагодарил министра за оперативную помощь.

По словам главы Тамбовской области, противник намеренно использовал в беспилотниках поражающие элементы в виде металлических шариков, которые нанесли максимальный урон мирным жителям.

"Продолжаю контролировать обстановку лично", – добавил он.

Вооруженные силы Украины атаковали логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области в ночь на 18 июня. В результате погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 граждан пострадали.

У большинства пострадавших диагностированы осколочные ранения. В свою очередь, открытое горение на территории склада уже ликвидировано, однако тушение пожара продолжается. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о теракте.

Основательница Wildberries Татьяна Ким назвала ужасными событиями атаку ВСУ на логистические центры компании. Она выразила соболезнования родным и близким погибших и пообещала оказать помощь их семьям, а также пострадавшим.

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