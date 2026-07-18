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18 июля, 13:41

Мэр Москвы

Собянин опубликовал данные о противодействии атакам БПЛА за семь дней

Фото: MAX/"Минобороны России"

1 892 дрона летели в сторону Московского региона в период с 20:30 11 июля по 08:30 18 июля. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

По словам мэра, основная часть беспилотников была сбита силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах. При этом он уточнил, что 207 вражеских БПЛА были нейтрализованы на подлете к столице.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов заявил, что в России стали внедрять мобильные огневые группы с FPV-перехватчиками. Министр уточнил, что искусственный интеллект интегрируют в противовоздушную оборону. В частности, системы ИИ внедряют в систему противовоздушной обороны (ПВО).

В свою очередь, секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщил, что система противодействия беспилотным летательным аппаратам в России будет совершенствоваться. По его словам, этой работе уделяется особое внимание на всех уровнях власти.

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