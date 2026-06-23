Путин: помогающие запускать БПЛА по России страны не осознают последствий

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Страны, оказывающие помощь в запуске БПЛА по российской территории, не осознают возможных последствий. Об этом Владимир Путин заявил во время встречи с выпускниками вузов Минобороны, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД, Следственного комитета и ФСИН.

Глава государства подчеркнул, что такие действия не останутся без реакции. По его словам, западные страны пока не дошли до того, чтобы бить по России со своей территории, поскольку понимают неизбежность ответного удара.

"Те политические силы, которые выступают за агрессию против России, те силы, которые выступают за то, чтобы накалять обстановку, вести дело к вооруженному конфликту, их рейтинг снижается, причем катастрофически", – подчеркнул президент.

Он добавил, что Россию во все времена провоцировали, но как только она начинала защищать свои интересы, ее сразу обвиняли в агрессии.

Ранее Путин обратил внимание, что российские военнослужащие в ходе СВО решают поставленные задачи и освобождают исторические территории страны. Президент отметил, что даже самые современные вооружения не заменят мужества и профессионализма бойцов, а главный фактор успеха – это воинские коллективы.

Выпускникам, как он заметил, предстоит начать службу в непростое время на фоне нестабильной международной обстановки, когда страны Запада открыто говорят о подготовке к противостоянию с Россией и наращивают военные бюджеты, используя ложные заявления о "российской угрозе". При этом Путин подчеркнул, что Россия готова оперативно и адекватно реагировать на любые угрозы.