Лавров раскрыл для иностранных послов значение фразы "Работайте, братья!"

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал иностранным послам, что значит выражение "Работайте, братья!" во время 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД РФ.

По его словам, та же участь, которая постигла террористов в момент, когда была сказана данная фраза, ожидает их последователей.

Глава МИД РФ вспомнил, как в июне на Петербургском международном экономическом форуме Владимир Путин прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского. Российский лидер обратился при этом к бойцам и командирам РФ на линии боевого соприкосновения. В конце той речи Путин заявил: "Работайте, братья!"

"Работайте, братья!" – эти слова много лет назад передал по рации перед смертью наш боец, дагестанец, которого окружила банда террористов на Кавказе. В итоге те террористы были уничтожены. Та же участь ждет и их современных последователей", – сказал Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ допустил, что Соединенные Штаты могут поменять свой подход к решению конфликта на Украине. Лавров подчеркнул, что американская сторона никогда не отказывала России в диалоге.