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Лавров: послы Британии, Франции и ФРГ лишь подтвердили ультиматум России

Лавров назвал цель визита послов Британии, Франции и Германии в МИД РФ

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Единственной целью визита послов Франции, Великобритании и Германии в МИД России было подтверждение ультиматума в адрес РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье "Украина, Европа и глобальная безопасность".

"Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИД 11 июня, о которой они настойчиво просили", – отметил министр.

Послы Франции, Великобритании и Германии посетили российское внешнеполитическое ведомство 11 июня. Там они встретились с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

В министерстве позже рассказали, что дипломатам была озвучена оценка политики их стран касательно конфликта на Украине. Им также разъяснили подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования ситуации.

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