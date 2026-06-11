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11 июня, 16:13

Политика

Захарова стихами Пушкина прокомментировала визит "евротройки" в МИД России

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова стихами русского поэта Александра Пушкина прокомментировала визит послов Франции, Великобритании и Германии Николя де Ривьера, Найджела Кейси и Александра Ламбсдорфа в российское внешнеполитическое ведомство.

Дипломат в своем телеграм-канале напомнила, что несколько лет назад послы этих же стран отказались встречаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Как писал неотменяемый Пушкин: "Шли годы. Бурь порыв мятежный развеял прежние черты". И вот, они у порога с просьбой принять", – цитирует Захарову RT.

Послы Франции, Британии и Германии посетили российский МИД 11 июня. Там они провели встречу с замглавы ведомства Михаилом Галузиным. Французский посол отметил, что после визита будет опубликовано совместное заявление.

В министерстве рассказали, что главам дипмиссий была озвучена оценка политики их стран относительно конфликта на Украине. Им также разъяснили подходы Москвы к поиску политико-дипломатического урегулирования ситуации.

Послы ФРГ, Франции и Великобритании готовят совместное заявление после визита в МИД РФ

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