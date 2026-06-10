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10 июня, 07:55

Политика

Зеленский заявил, что получил ответ США по поводу поставок ракет для ПВО

Фото: ТАСС/AP Photo/Peter Dejong

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что получил ответ от администрации США на свою просьбу предоставить Киеву больше ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сообщил на пресс-конференции в Таллине.

По словам Зеленского, своим письмом он пытался хоть немного сместить внимание Соединенных Штатов с Ближнего Востока обратно на Украину.

"Я не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, но не могу поделиться сейчас тем, каким он был", – цитирует украинского лидера РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что риск эскалации украинского конфликта на сегодняшний день выше, чем два года назад. Вместе с тем власти США планируют вскоре передать Киеву военную помощь в рамках утвержденного пакета на 400 миллионов долларов.

В свою очередь, лидеры Великобритании, Франции и Германии заверили Зеленского, что их страны усилят поддержку Киева в ближайшие месяцы. Западные политики подтвердили свою приверженность обеспечению "справедливого и прочного мира на Украине".

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