Зеленский заявил, что получил ответ США по поводу поставок ракет для ПВО

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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что получил ответ от администрации США на свою просьбу предоставить Киеву больше ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он сообщил на пресс-конференции в Таллине.

По словам Зеленского, своим письмом он пытался хоть немного сместить внимание Соединенных Штатов с Ближнего Востока обратно на Украину.

"Я не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, но не могу поделиться сейчас тем, каким он был", – цитирует украинского лидера РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что риск эскалации украинского конфликта на сегодняшний день выше, чем два года назад. Вместе с тем власти США планируют вскоре передать Киеву военную помощь в рамках утвержденного пакета на 400 миллионов долларов.

В свою очередь, лидеры Великобритании, Франции и Германии заверили Зеленского, что их страны усилят поддержку Киева в ближайшие месяцы. Западные политики подтвердили свою приверженность обеспечению "справедливого и прочного мира на Украине".