Украина притормозила сделку по недрам с США из-за отношений Зеленского и Трампа

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Киев дал негласный сигнал притормозить реализацию ресурсной сделки с Вашингтоном на фоне заметного ухудшения отношений между лидерами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники, связанные с добывающей промышленностью.

На протяжении последних нескольких месяцев работа по соглашению фактически не продвигается.

"Потенциальные инвесторы в США тоже взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания войны", – приводит РБК фрагмент статьи.

В мае 2025 года Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США о полезных ископаемых. Документ также позволил запустить работу инвестиционного фонда восстановления.

По словам Трампа, подписанное соглашение позволит США получить доступ к украинским полезным ископаемым. Это, по его словам, "сдержит многих злоумышленников подальше от района, где проводятся раскопки".