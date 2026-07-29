"Коммерсант": Финляндия прекратит обслуживать опоры ЛЭП для российских операторов

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Финская энергетическая компания Fingrid с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых размещены волоконно-оптические линии связи российских операторов. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

По словам собеседников издания, после прекращения обслуживания кабель могут обрезать, а опоры разобрать. Один из источников связал такое решение с прекращением поставок электроэнергии из России в Финляндию в 2022 году. По его словам, после этого обслуживание инфраструктуры только для операторов связи стало невыгодным.

В "Россетях" сообщили, что принадлежащий компании участок ЛЭП 400 кВ ПС Выборгская – ПС Юлликкяля / ПС Кюми с 2022 года находится в режиме ограниченной эксплуатации. Энергоперетоки и передача технологической информации по нему не осуществляются.

В компании уточнили, что эта инфраструктура будет использоваться для решения задач электроэнергетики внутри России. При этом сведений о состоянии и эксплуатации участка ЛЭП, расположенного на территории Финляндии, в "Россети" не поступало.

Ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что страна может полностью закрыть границу с Россией при обострении ситуации в сфере безопасности. По его словам, в случае непосредственной угрозы граница будет закрыта немедленно. В настоящее время границу могут пересечь россияне с видом на жительство в Эстонии или других странах Европы, а также лица с двойным гражданством.