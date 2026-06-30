Россия закрыла ряд погранпереходов через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией

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Правительство РФ закрыло ряд погранпереходов через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией, следует из документа кабмина.

Согласно распоряжению, с 1 июля будут закрыты железнодорожные пункты пропуска через государственную границу. Будет приостановлено движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов. В перечне указаны следующие участки границ:

Выборг (Ленинградская область);

Вяртсиля (Республика Карелия);

Люття (Республика Карелия);

Санкт-Петербург – Финляндский (Санкт-Петербург);

Светогорск (Ленинградская область);

Печоры – Псковские (Псковская область);

Пыталово (Псковская область).

Кроме того, МИД России должен уведомить Ригу, Таллин и Хельсинки о принятом решении.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ указали на то, что в последние годы в Латвии, Литве и Эстонии наблюдается всплеск проявлений русофобии, который при этом поддерживается на государственном уровне. Кроме того, попытки урегулировать сложившуюся ситуацию посредством переговоров не приносят результата.

