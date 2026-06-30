30 июня, 21:10Политика
Россия закрыла ряд погранпереходов через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией
Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Правительство РФ закрыло ряд погранпереходов через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией, следует из документа кабмина.
Согласно распоряжению, с 1 июля будут закрыты железнодорожные пункты пропуска через государственную границу. Будет приостановлено движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов. В перечне указаны следующие участки границ:
- Выборг (Ленинградская область);
- Вяртсиля (Республика Карелия);
- Люття (Республика Карелия);
- Санкт-Петербург – Финляндский (Санкт-Петербург);
- Светогорск (Ленинградская область);
- Печоры – Псковские (Псковская область);
- Пыталово (Псковская область).
Кроме того, МИД России должен уведомить Ригу, Таллин и Хельсинки о принятом решении.
Ранее в министерстве иностранных дел РФ указали на то, что в последние годы в Латвии, Литве и Эстонии наблюдается всплеск проявлений русофобии, который при этом поддерживается на государственном уровне. Кроме того, попытки урегулировать сложившуюся ситуацию посредством переговоров не приносят результата.