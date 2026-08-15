02:02Транспорт
Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский
Фото: depositphotos/Chalabala
Временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
В данный момент воздушная гавань временно закрыта на прием и отправку каких-либо авиарейсов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.
Аналогичные ограничения продолжают действовать в столичном аэропорту Домодедово – авиагавань также не принимает и не отправляет воздушные рейсы.
Кроме того, меры безопасности объявляли этой ночью в аэропорту Внуково. Однако спустя некоторое время ограничения были отменены.
В турагентстве предупредили путешественников о последствиях отказа от тура