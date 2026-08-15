Временные ограничения введены в аэропорту Жуковский

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Временные ограничения введены на работу аэропорта Жуковский. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

В данный момент воздушная гавань временно закрыта на прием и отправку каких-либо авиарейсов. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметили в Росавиации.

Аналогичные ограничения продолжают действовать в столичном аэропорту Домодедово – авиагавань также не принимает и не отправляет воздушные рейсы.

Кроме того, меры безопасности объявляли этой ночью в аэропорту Внуково. Однако спустя некоторое время ограничения были отменены.