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14 августа, 18:11

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Климатолог Зайцева предостерегла от ранних прогнозов по поводу будущей зимы в Москве

"Эпопея борьбы со стихией": ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой

Рекорды по снегопадам могут быть побиты в столице грядущей зимой, предупредили метеорологи. Насколько точны подобные прогнозы и какие народные приметы указывают на характер зимней погоды летом – в материале Москвы 24.

"Эпопея борьбы с разгулом стихии"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Количество снега в российских регионах в январе 2027 года может превысить норму на 30%, а в феврале – на 50%. Такой прогноз в разговоре с "Парламентской газетой" озвучил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Специалист сослался на анализ накопленных данных, исходя из которых не исключено, что будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы".

"Прежде всего в глаза бросается то, что будет очень много снега. Прямо с серьезным превышением нормы. В разных регионах, конечно, ситуация будет складываться по-разному, но в целом недостатка в снегопадах можно не ожидать", – подчеркнул Тишковец.

По его мнению, не обойдет это стороной и столицу и готовиться к подобному развитию событий лучше уже сейчас.

На мой взгляд, нас ждет по-настоящему героическая эпопея борьбы коммунальных служб с разгулом стихии.
Евгений Тишковец
метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос"

При этом предсказать зимнюю погоду летом пытались и наши предки, прибегая к народным приметам. К примеру, в августе с давних пор на Руси подмечали: урожай орехов при скудном количестве грибов сулил суровую и снежную зиму. Если же птицы начинали улетать на юг раньше обычного, это предвещало ранние холода.

Сентябрь тоже давал свои подсказки. По народным поверьям, если листья на деревьях желтеют с нижней части кроны – зима будет поздней, а если с верхней – морозы ударят рано. Сухой и теплый сентябрь сулил мягкую и позднюю зиму, тогда как дождливый и холодный обещал ранний снег и крепкие морозы.

В октябре предки следили за первым снегом: если он выпадал на сырую землю, то быстро таял, и зима не задерживалась. Если же ложился на мерзлую землю, значит, стоит ждать устойчивого покрова и скорых холодов. Много желудей на дубах и рябины в лесу – еще один верный признак суровой зимы. Если же листья с деревьев не опали до ноября – зима будет затяжной и холодной.

Наблюдали предки и за поведением животных. Высокие муравейники предвещали лютую стужу, а глубокие кротовьи норы – сильные заморозки. Густая шерсть у кошек и собак служила признаком трескучих морозов, а по заячьей линьке определяли продолжительность зимы: поздняя смена меха обещала долгие холода, ранняя – мягкий и короткий сезон.

Если же куры начинали линять рано, зима наступала раньше обычного. Гуси, которые поднимали крылья и прятали голову под них, предвещали метели и бураны. Сильное гнездование ворон на нижних ветвях деревьев сулило сильные ветра, а высокое расположение птичьих жилищ говорило об умеренных холодах.

Сценарий будущего

Фото: 123RF.com/nasaimages

По словам доктора географических наук, климатолога, главного специалиста отделения наук о Земле РАН Нины Зайцевой, предсказать характер предстоящей зимы за несколько месяцев до ее наступления – задача крайне сложная и не всегда благодарная. Однако в разговоре с Москвой 24 он уточнила, что попытки все равно предпринимаются регулярно.

Один из распространенных подходов – метод аналогов. Его суть заключается в том, что при совпадении текущих атмосферных условий с ранее наблюдавшимися можно предположить повторение соответствующего погодного сценария в будущем. Однако надежность этого метода вызывает серьезные сомнения у профессиональных климатологов.
Нина Зайцева
доктор географических наук, климатолог, главный специалист отделения наук о Земле РАН

Эксперт уточнила, что на сегодняшний день существует несколько объективных причин, по которым уверенно говорить о характере будущей зимы практически невозможно. Одна из них связана с перестройкой атмосферной циркуляции: она определяет воздушные потоки и возможность прогнозирования на территории умеренных широт Северного полушария.

"Эти процессы во многом зависят от изменений в Арктике. В прошлые годы для наблюдения за ними использовалось достаточное число метеорологических станций, однако в настоящее время их количество значительно сократилось. Это приводит к недостатку данных для адекватной оценки происходящих изменений", – объяснила специалист.

Зайцева отметила, что в этом году мнения о погоде сильно различаются. По ее словам, люди часто жалуются на плохое лето, но на самом деле с климатической точки зрения оно вполне комфортное.

"Заморозков не было, растения спокойно переносят прохладные ночи, при этом нет сильной жары и влаги достаточно. Однако есть один любопытный процесс: северные и южные потоки воздуха постоянно сменяют друг друга, из-за чего температура то повышается, то понижается. Сможет ли этот процесс сохраниться до осени и зимы и будет ли он достаточно сильным, чтобы влиять на погоду, – предсказать сложно, даже если использовать метод аналогов", – подчеркнула эксперт.

Также климатолог рассказала, что в 1970-х годах ученые из разных стран провели крупные эксперименты по изучению атмосферы в тропиках и в полярных регионах. Это помогло проверить, насколько точны численные модели погоды и как работают методы прогнозирования.

"С тех пор достоверно известно: с помощью численных расчетов можно делать прогноз на срок до 7–10 дней. Если пытаться заглянуть дальше, точность резко падает – связи внутри атмосферной системы становятся слишком слабыми, и прогноз теряет смысл", – заключила Зайцева.

С этим мнением в разговоре с Москвой 24 согласился и директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

Предсказать конкретные недели, дни или степень изменчивости нереально. Например, европейские гидрометцентры публикуют такие данные, но, по наблюдениям, они не всегда оправдываются.
Владимир Семенов
директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН

По его словам, в умеренных широтах и континентальном климате зимы всегда сопровождаются перепадами температур, это их характерная черта. Поэтому прогнозы о "богатой на перепады" зиме не несут содержательной информации, заключил Семенов.

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Какасьева Александра

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