Климатолог Зайцева предостерегла от ранних прогнозов по поводу будущей зимы в Москве

Рекорды по снегопадам могут быть побиты в столице грядущей зимой, предупредили метеорологи. Насколько точны подобные прогнозы и какие народные приметы указывают на характер зимней погоды летом – в материале Москвы 24.
"Эпопея борьбы с разгулом стихии"
Количество снега в российских регионах в январе 2027 года может превысить норму на 30%, а в феврале – на 50%. Такой прогноз в разговоре с "Парламентской газетой" озвучил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист сослался на анализ накопленных данных, исходя из которых не исключено, что будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы".
"Прежде всего в глаза бросается то, что будет очень много снега. Прямо с серьезным превышением нормы. В разных регионах, конечно, ситуация будет складываться по-разному, но в целом недостатка в снегопадах можно не ожидать", – подчеркнул Тишковец.
По его мнению, не обойдет это стороной и столицу и готовиться к подобному развитию событий лучше уже сейчас.
При этом предсказать зимнюю погоду летом пытались и наши предки, прибегая к народным приметам. К примеру, в августе с давних пор на Руси подмечали: урожай орехов при скудном количестве грибов сулил суровую и снежную зиму. Если же птицы начинали улетать на юг раньше обычного, это предвещало ранние холода.
Сентябрь тоже давал свои подсказки. По народным поверьям, если листья на деревьях желтеют с нижней части кроны – зима будет поздней, а если с верхней – морозы ударят рано. Сухой и теплый сентябрь сулил мягкую и позднюю зиму, тогда как дождливый и холодный обещал ранний снег и крепкие морозы.
В октябре предки следили за первым снегом: если он выпадал на сырую землю, то быстро таял, и зима не задерживалась. Если же ложился на мерзлую землю, значит, стоит ждать устойчивого покрова и скорых холодов. Много желудей на дубах и рябины в лесу – еще один верный признак суровой зимы. Если же листья с деревьев не опали до ноября – зима будет затяжной и холодной.
Наблюдали предки и за поведением животных. Высокие муравейники предвещали лютую стужу, а глубокие кротовьи норы – сильные заморозки. Густая шерсть у кошек и собак служила признаком трескучих морозов, а по заячьей линьке определяли продолжительность зимы: поздняя смена меха обещала долгие холода, ранняя – мягкий и короткий сезон.
Если же куры начинали линять рано, зима наступала раньше обычного. Гуси, которые поднимали крылья и прятали голову под них, предвещали метели и бураны. Сильное гнездование ворон на нижних ветвях деревьев сулило сильные ветра, а высокое расположение птичьих жилищ говорило об умеренных холодах.
Сценарий будущего
По словам доктора географических наук, климатолога, главного специалиста отделения наук о Земле РАН Нины Зайцевой, предсказать характер предстоящей зимы за несколько месяцев до ее наступления – задача крайне сложная и не всегда благодарная. Однако в разговоре с Москвой 24 он уточнила, что попытки все равно предпринимаются регулярно.
Эксперт уточнила, что на сегодняшний день существует несколько объективных причин, по которым уверенно говорить о характере будущей зимы практически невозможно. Одна из них связана с перестройкой атмосферной циркуляции: она определяет воздушные потоки и возможность прогнозирования на территории умеренных широт Северного полушария.
"Эти процессы во многом зависят от изменений в Арктике. В прошлые годы для наблюдения за ними использовалось достаточное число метеорологических станций, однако в настоящее время их количество значительно сократилось. Это приводит к недостатку данных для адекватной оценки происходящих изменений", – объяснила специалист.
Зайцева отметила, что в этом году мнения о погоде сильно различаются. По ее словам, люди часто жалуются на плохое лето, но на самом деле с климатической точки зрения оно вполне комфортное.
"Заморозков не было, растения спокойно переносят прохладные ночи, при этом нет сильной жары и влаги достаточно. Однако есть один любопытный процесс: северные и южные потоки воздуха постоянно сменяют друг друга, из-за чего температура то повышается, то понижается. Сможет ли этот процесс сохраниться до осени и зимы и будет ли он достаточно сильным, чтобы влиять на погоду, – предсказать сложно, даже если использовать метод аналогов", – подчеркнула эксперт.
Также климатолог рассказала, что в 1970-х годах ученые из разных стран провели крупные эксперименты по изучению атмосферы в тропиках и в полярных регионах. Это помогло проверить, насколько точны численные модели погоды и как работают методы прогнозирования.
"С тех пор достоверно известно: с помощью численных расчетов можно делать прогноз на срок до 7–10 дней. Если пытаться заглянуть дальше, точность резко падает – связи внутри атмосферной системы становятся слишком слабыми, и прогноз теряет смысл", – заключила Зайцева.
С этим мнением в разговоре с Москвой 24 согласился и директор Института физики атмосферы имени А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.
По его словам, в умеренных широтах и континентальном климате зимы всегда сопровождаются перепадами температур, это их характерная черта. Поэтому прогнозы о "богатой на перепады" зиме не несут содержательной информации, заключил Семенов.